每日管理建议：让客户为你“做嫁衣”

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿7月17日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
客户比他们花出的钱更珍贵。无论他们消费多少，他们都有助於公司的成长。以下是客户可以提供给你的三样东西：
1、想法。所谓客户不知道其所需的说法是种很大的误解。研究和经验已否定了这点。想要获得创新的想法，赶紧利用好你的主要客户吧。
2、可靠性。客户比你更可信。这意味着他们能成为比任何机构或内部员工都更好的推广人员。找到你们的超级粉丝，激发他们成为你们公司的拥护者。
3、引导他人消费。相比你的销售说辞，客户往往对其他消费者的看法更感兴趣。想办法让他们接触到你的潜在客户，让他们帮你完成签单。
--摘自《客户比你更胜任的事》(The ThingsCustomers Can Do Better Than You)，作者：Bill Lee
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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