每日管理建议：学会驾驭办公室政治

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿12月8日电------"每日管理建议"栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下不代表路透观点。
少有人喜欢办公室政治：日程冲突、优先任务不一致和追求个人目标等。但这些问题没法避免。相反，你要学会管理它们。
当你不得不面对一些办公室政治时，有三招可让你驾驭自如：
1. 画一张政治地图。了解所有涉及到的人，并知道他们之间的关系。当你试图作出改变或仅是要做好本职工作时，这将有助於你解决问题。
2. 举行一场辩论。当出现办公室政治时，让涉及的各方进行一场透明的对话。组织一场会议或邀请不同见解者共进午餐。
3. 达成妥协。制订结盟计划。与可能的反对者谈心，想想如何应对他们的担心。让自己阵营的人去影响其他人。
--摘自《让办公室政治为你所用》（Use Office Politics to Your Advantage），作者：Ron Ashkenas。编译：侯雪苹 发稿：程芳路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。