每日管理建议：学会驾驭办公室政治

路透波士顿12月8日电------"每日管理建议"栏目为您提供即时、实用的管理技巧,内容来自《哈佛商业评论》及其网站(www.hbr.org)。以下不代表路透观点。

少有人喜欢办公室政治:日程冲突、优先任务不一致和追求个人目标等。但这些问题没法避免。相反,你要学会管理它们。

当你不得不面对一些办公室政治时,有三招可让你驾驭自如:

1. 画一张政治地图。了解所有涉及到的人,并知道他们之间的关系。当你试图作出改变或仅是要做好本职工作时,这将有助於你解决问题。

2. 举行一场辩论。当出现办公室政治时,让涉及的各方进行一场透明的对话。组织一场会议或邀请不同见解者共进午餐。

3. 达成妥协。制订结盟计划。与可能的反对者谈心,想想如何应对他们的担心。让自己阵营的人去影响其他人。

--摘自《让办公室政治为你所用》(Use Office Politics to Your Advantage),作者:Ron Ashkenas。编译:侯雪苹 发稿:程芳路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃",让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。