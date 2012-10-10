每日管理建议：模糊化处理有助决定

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透波士顿10月9日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
干脆、明确和黑白分明的决定可能是好的决定，但是与之相反的决定也可能是好的。
决定总是直截了当是好的。不过当你试图确定重要次序时，追求清晰程度可能会分散注意力。有时候难得糊涂。比如不要把项目按特定重要性排序，而是将他们归入“必须做”、“应该做”和“可以做”等类别中。
不要给项目设定特定的时间框架，而是分成“现在”、“很快”和“将来”等类别。这样做的好处是不需要分辨不同项目间的区别，而是把重要性相似的项目放在一起。
这种简化的流程能够让你在考虑不同的项目究竟有多么紧急时与全局策略进行比较，而不是比较项目间的差异。
--摘自Bob Frisch的《模糊化处理有助决定》（To Get Better Decisions, Get a Little Fuzzy）。查看全文并参与讨论，请点击（here）。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。