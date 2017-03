每日管理建议：模糊化处理有助决定

干脆、明确和黑白分明的决定可能是好的决定,但是与之相反的决定也可能是好的。

决定总是直截了当是好的。不过当你试图确定重要次序时,追求清晰程度可能会分散注意力。有时候难得糊涂。比如不要把项目按特定重要性排序,而是将他们归入“必须做”、“应该做”和“可以做”等类别中。

不要给项目设定特定的时间框架,而是分成“现在”、“很快”和“将来”等类别。这样做的好处是不需要分辨不同项目间的区别,而是把重要性相似的项目放在一起。

这种简化的流程能够让你在考虑不同的项目究竟有多么紧急时与全局策略进行比较,而不是比较项目间的差异。

--摘自Bob Frisch的《模糊化处理有助决定》(To Get Better Decisions, Get a Little Fuzzy)。查看全文并参与讨论,请点击(here)。(完)

编译:李富强 发稿:王凤昌

