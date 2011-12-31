每日管理建议：如何进行有效反馈

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿12月29日电----"每日管理建议"栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下不代表路透观点。
反馈是件有争议的事。管理人员往往不喜欢提供反馈，而简单指出问题又不足以改变他们的行为方式。但不论是正面抑或是负面的反馈都是促进学习和职业成长的一项重要工具。
当下次你需要跟某人讨论他们的工作业绩时，请遵循以下四步：
1、具体化。反馈需要有可操作性。用具体的例子来支持你的结论。避免泛泛的言语批评，应描述其行为。
2、说明影响。告诉某人他的行为是如何影响你，影响这个团队或者机构。
3、明确指令。明确说明需要作何改变。除非你直接告诉他们，否则员工往往不知道改变什麽。
4、养成习惯。让赏罚严明成为一种习惯。
--摘自《如何给出有效反馈》(Guide to Giving Effective Feedback)（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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