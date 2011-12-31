每日管理建议：如何进行有效反馈

反馈是件有争议的事。管理人员往往不喜欢提供反馈，而简单指出问题又不足以改变他们的行为方式。但不论是正面抑或是负面的反馈都是促进学习和职业成长的一项重要工具。

当下次你需要跟某人讨论他们的工作业绩时，请遵循以下四步：

1、具体化。反馈需要有可操作性。用具体的例子来支持你的结论。避免泛泛的言语批评，应描述其行为。

2、说明影响。告诉某人他的行为是如何影响你，影响这个团队或者机构。

3、明确指令。明确说明需要作何改变。除非你直接告诉他们，否则员工往往不知道改变什麽。

4、养成习惯。让赏罚严明成为一种习惯。

--摘自《如何给出有效反馈》(Guide to Giving Effective Feedback)（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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