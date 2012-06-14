每日管理建议：如何解雇下属

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透波士顿6月12日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
很多经理人在解雇下属过程中不够理智，受情绪左右，令本就艰难的时刻更加糟糕；而将解雇人的工作推给人力资源部门也不够好。
对一名经理人来说，通知下属被解雇是最难做的事情之一。这里有三条贴示：
1. 准备好答案。当一个人被炒鱿鱼时，他可能会有很多问题和担忧。提前对其符合逻辑的问题做好准备，比如他的离职日是哪天，如何通知他的同事等。
2. 倾听，但别做出反应。丢掉工作可能是件伤心事。不要对下属的情绪做出反应。以尊重的方式倾听。提出在稍晚和不那麽情绪化的时候再次谈话。
3. 与团队沟通。解雇一名下属影响整个团队。不只工作内容会改变，大家还会担忧自己是否会丢掉饭碗。尽量分享你可以分享的信息，安抚在职的下属。
--摘自《以正确的方式解雇下属》（Firing Someone the Right Way），作者：Ron Ashkenas。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。