每日管理建议：如何解雇下属

很多经理人在解雇下属过程中不够理智,受情绪左右,令本就艰难的时刻更加糟糕;而将解雇人的工作推给人力资源部门也不够好。

对一名经理人来说,通知下属被解雇是最难做的事情之一。这里有三条贴示:

1. 准备好答案。当一个人被炒鱿鱼时,他可能会有很多问题和担忧。提前对其符合逻辑的问题做好准备,比如他的离职日是哪天,如何通知他的同事等。

2. 倾听,但别做出反应。丢掉工作可能是件伤心事。不要对下属的情绪做出反应。以尊重的方式倾听。提出在稍晚和不那麽情绪化的时候再次谈话。

3. 与团队沟通。解雇一名下属影响整个团队。不只工作内容会改变,大家还会担忧自己是否会丢掉饭碗。尽量分享你可以分享的信息,安抚在职的下属。

--摘自《以正确的方式解雇下属》(Firing Someone the Right Way),作者:Ron Ashkenas。(完)

编译:李富强 发稿:王凤昌

