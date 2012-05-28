每日管理建议：招人要招有热情的

路透波士顿5月25日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。

如果招聘不招有热情的人，那你招到的雇员可能永远不会深入参与工作。

人们热爱自己的工作时更有创造力。无论他们是出於兴趣、享受、满足，或是个人挑战，他们更愿意冒险，寻找问题的多种解决方案，找到最好的一种方法，而不是最容易的一个。

你应该招聘这样的人加入团队。尽量彻底地了解潜在雇员，即使你还没有职位空缺时。询问他们从事现有工作的原因，曾经历过的失望之事，他们的理想工作是什麽。

当他们谈论工作时，寻找对方眼中的火花，聆听他们内心深处对接受新挑战的渴望。当你与其推荐人交谈时，关注潜在雇员是否有热情的一面。

——摘自Teresa Amabile和Steve Kramer撰写的《天赋、热情和创造力》（Talent, Passion, and the Creativity Maze）。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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