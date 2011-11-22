每日管理建议：不要匆忙跳槽

路透波士顿11月21日电---"每日管理建议"栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下不代表路透观点。

跳槽应该是战略性行为，并经过深思熟虑，而不是基於对老板、同事和其他因素不满的本能反应。

糟糕的老板、不正常的同事以及业务增长缓慢：有很多因素可能促使你跳槽。但是，这些往往都是导致你跳槽的表面原因。

过於紧张可能导致你在研究潜在目标公司时不够用心，也可能忽视内部的工作机会。

静下心来，考虑一下，如果无能的老板先你而去，或是公司获得新的大客户，你的感觉会如何。向你信任的人徵求意见，说明你对匆忙作出决定的忧虑。

当寻找新的工作机会时，不要抱着"比这儿强就行"的态度，等待适合的机会。

--摘自《就业指南》（Guide to Getting a Job）。

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编译：李富强 发稿：王凤昌

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