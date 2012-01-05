每日管理建议：道德置于利润之上

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿12月27日电---每日管理建议"栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下不代表路透观点。
"我们都知道做生意需要有道德、客户和利润，但许多企业却因不知这三者孰轻孰重，从而导致失败。"
最常见的错误是将利润放在第一位。如果这样做，数字将成为重中之重，只要能赚钱，几乎任何行为都会是正当的。
而应该是从正确的事情做起，并让所有人相信公司是这麽做的。其次才是关注客户。吸引并留住客户的最佳方式是对他们诚信以待。
一旦能将前两个要素做得游刃有余，那麽就可以关注赚钱了。
--摘自《让人印象深刻的四件事》（Four Things I Want You to Remember Me By），作者Clif Reichard。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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