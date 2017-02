每日管理建议：如何让工作环境更舒适？

路透波士顿3月20日电---很多人在办公室呆得时间比他们睡觉的时间还长,因此一定要把工作环境弄得很舒适。

以下是改善工作环境的三种方法:

1、保护好背部。研究显示,当人们背後有东西时会感到更舒服。如果你的背後“无依无靠”,请调整你的座椅。

2、做调整。解决种种微小的不适感,例如添一盏灯或增加一个小小的风扇,这都有助於你增加对周围环境的控制感。

3、个性化。给工作空间增加点个性化的东西,比如,在办公桌上放一张全家福或挂一张对你很重要的海报等等,这会让你工作时更开心。

---摘自《让工作环境更舒适》(Make Your Cubicle a Better Place to Work)

