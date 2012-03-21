每日管理建议：如何让工作环境更舒适？

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿3月20日电---很多人在办公室呆得时间比他们睡觉的时间还长，因此一定要把工作环境弄得很舒适。
以下是改善工作环境的三种方法：
1、保护好背部。研究显示，当人们背後有东西时会感到更舒服。如果你的背後“无依无靠”，请调整你的座椅。
2、做调整。解决种种微小的不适感，例如添一盏灯或增加一个小小的风扇，这都有助於你增加对周围环境的控制感。
3、个性化。给工作空间增加点个性化的东西，比如，在办公桌上放一张全家福或挂一张对你很重要的海报等等，这会让你工作时更开心。
---摘自《让工作环境更舒适》(Make Your Cubicle a Better Place to Work)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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