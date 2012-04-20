每日管理建议：锻炼领导力

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿4月19日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
为了锻炼领导力，应该把握一切做决定和从决定中学习的机会。
领导力不是与生俱来的，可以通过学习获得。关键是在成为领导前进行锻炼。
首先专注于眼前的选择，比如如何选择团队成员或项目供应商。认识到你可能并不是什麽都知道。在信息不完整的情况下做决定是每个领导都必须掌握的技能。
采取行动以後，问自己：决定正确吗？是否应该做不一样的事情？这将让你更加适应做决定、执行决定并反思结果。然後从不可避免的错误中学习。
在你有机会做更重要决定前，你将积累知识和技能。
--摘自《职场丛林领导力》（Wilderness Leadership - on the Job），作者：John Kanengieter和Aparna Rajagopal-Durbin
编译：李富强 发稿：程芳
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