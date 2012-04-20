每日管理建议：锻炼领导力

为了锻炼领导力，应该把握一切做决定和从决定中学习的机会。

领导力不是与生俱来的，可以通过学习获得。关键是在成为领导前进行锻炼。

首先专注于眼前的选择，比如如何选择团队成员或项目供应商。认识到你可能并不是什麽都知道。在信息不完整的情况下做决定是每个领导都必须掌握的技能。

采取行动以後，问自己：决定正确吗？是否应该做不一样的事情？这将让你更加适应做决定、执行决定并反思结果。然後从不可避免的错误中学习。

在你有机会做更重要决定前，你将积累知识和技能。

--摘自《职场丛林领导力》（Wilderness Leadership - on the Job），作者：John Kanengieter和Aparna Rajagopal-Durbin

编译：李富强 发稿：程芳

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