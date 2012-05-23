每日管理建议：秘密寻找跳槽机会

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿5月22日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
就业市场比大多数人想象的都要活跃，你可以在不影响现有工作的情况下寻找新的机会，主要靠谨慎。
在已有工作的情况下寻找新的工作机会可能让人倍感压力，尤其是在社交媒体盛行，很难保护隐私的今天。如下三个途径可以让你的跳槽秘密进行：
1. 谁都别告诉。你可能和某些同事关系比较近，但是只有你自己保守秘密，秘密才不会泄露。
2. 谨慎交际。当与别人交往时，你不见得要和盘托出你的想法。不要说“你好，我叫Amy Gallo，我正在找工作”。可以这样尝试：“我在目前的岗位上工作出色，也愿意考虑新的机会。”
3. 拿到工作机会再说。如果你知道老板的反应是负面的，最好等拿到工作机会再告诉老板。
--摘自《如何谨慎跳槽》(How to Keep a Job Search Discreet)，作者：Amy Gallo
编译：李富强 发稿：程芳
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