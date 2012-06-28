每日管理建议：是否接受这份工作？

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿6月27日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
即使在经济不景气时，决定是否接受一份聘书，这个选择并不容易。在你下决定前，请仔细判断一下情况：
1. 提前表明预期。参加面试时，明确表达你对这份工作的期望。这样，聘书中更可能包含你最希望得到的东西。
2. 做好功课。尽可能地全面了解就职机构、其前景、公司文化和新同事。
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——摘自盖洛（Amy Gallo）的《是否接受这份工作？》（Accept the Job Offer or Walk Away？）。查看全文并参与讨论，请点击here。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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