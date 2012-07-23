每日管理建议：间接团队管理更有效

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透波士顿7月18日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
对很多经理人来说，“管理团队”的概念并非来自直觉，有些人认为老板应该做的事和实际情况恰恰相反。
命令是无法打造出高效团队的。真正高效的团队并不是在老板要求的时候表现好，而是在团队成员都期待成功的时候。
团队负责人的任务不是管理每个团队成员的工作，而是将团队凝聚在一个共同的目标上。再通过团队成员间的凝聚力影响他们的行为。
鼓励团队成员努力工作，目的不是为了让经理开心，而是不要让其他人失望。如果一名团队成员表现不好，不要立即进行干预。让其他团队成员纠正他的行为，并给他反馈。
一些经理人很难接受这种间接的做法，特别是那些喜欢直接进行管理的经理人。但是只有在属下感觉自己是团队一员时，他们才会表现得更好。
--摘自Linda Hill/Kent Lineback的《好的经理人通过团队管理团队》（Good Managers Lead Through a Team）。查看全文并参与讨论，请点击（here）。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。