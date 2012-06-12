每日管理建议：打起精神找工作

中国今年银行等就业机会减少 金融业平均涨薪幅度仍低于10%--报告
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透波士顿6月7日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
找工作可能令人沮丧、消沉甚至遭受打击，不过有办法控制情绪并保持乐观。
在目前艰难的就业环境下，保持乐观可能不易，但却很重要。变得愤世嫉俗或消沉对你不利，部分原因是无论你如何掩饰，大多数面试官都能发现你的真正感受。
积极管理你的情绪，从而做到真正的开心、专注和精力充沛：
1. 自我管理。为社交、寻找工作和投递简历设定合理的每周目标。如果完成，奖励自己。
2. 不要将鸡蛋放到同一个篮子里。如果你拥有很多选择，那麽被一家公司拒绝就不那麽容易让你消沉。
3. 不要宅在家。出去干点什麽，学点新东西，接触新的朋友，或许能给你的简历添彩。
--摘自《不要因找工作而消沉》（Don't Let Your Job Search Depress You），作者：Priscilla Claman。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。
路透伦敦2月13日 - 英国一个行业组织周一称，在去年英国公投选择退出欧盟后，英国超过四分之一的雇主称，来自欧盟其他国家的雇员已考虑在2017年离开他们的公司或离开英国。