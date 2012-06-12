每日管理建议：打起精神找工作

找工作可能令人沮丧、消沉甚至遭受打击，不过有办法控制情绪并保持乐观。

在目前艰难的就业环境下，保持乐观可能不易，但却很重要。变得愤世嫉俗或消沉对你不利，部分原因是无论你如何掩饰，大多数面试官都能发现你的真正感受。

积极管理你的情绪，从而做到真正的开心、专注和精力充沛：

1. 自我管理。为社交、寻找工作和投递简历设定合理的每周目标。如果完成，奖励自己。

2. 不要将鸡蛋放到同一个篮子里。如果你拥有很多选择，那麽被一家公司拒绝就不那麽容易让你消沉。

3. 不要宅在家。出去干点什麽，学点新东西，接触新的朋友，或许能给你的简历添彩。

--摘自《不要因找工作而消沉》（Don't Let Your Job Search Depress You），作者：Priscilla Claman。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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