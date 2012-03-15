每日管理建议：切勿纵容会议迟到者

无论你为会议准备得如何充分，总有些事会出岔儿。最常见的问题之一就是与会者迟到。

如果与会者迟到，请尝试做以下三件事：

1、不要从头开始。不要试图兼顾迟到者，继续你的议程，你可以会後跟他们交待。

2、分配工作。如果你觉得某人可能会迟到，不妨分配她在会议期间做事。如果她有事可做，她很可能会准时出现。

3、陪他一起参会。亲历亲为地让一个长期迟到者准时与会。在指定时间路过他的办公桌，问他可否一同前往。

--摘自《如何提高会议效率》(Guide to Making Every Meeting Matter)

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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