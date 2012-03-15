每日管理建议：切勿纵容会议迟到者

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透波士顿3月14日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
无论你为会议准备得如何充分，总有些事会出岔儿。最常见的问题之一就是与会者迟到。
如果与会者迟到，请尝试做以下三件事：
1、不要从头开始。不要试图兼顾迟到者，继续你的议程，你可以会後跟他们交待。
2、分配工作。如果你觉得某人可能会迟到，不妨分配她在会议期间做事。如果她有事可做，她很可能会准时出现。
3、陪他一起参会。亲历亲为地让一个长期迟到者准时与会。在指定时间路过他的办公桌，问他可否一同前往。
--摘自《如何提高会议效率》(Guide to Making Every Meeting Matter)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。