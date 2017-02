每日管理建议：寻找助你提升的导师

未来20年,很多婴儿潮时代出生的人的工作岗位都将让给年轻的新进职员。但对於这些之前由拥有数十年工作经验的人占据的岗位,你如何能有效展开竞争呢?

好的导师有助於你加快学习,可以考虑接触以下几种人:

1、一名在业务扩张的新兴市场,例如巴西或俄罗斯,有丰富经验的高管。发展一种全球心态。

2、相邻行业中一个表现出众的同伴。获得对你的公司所在行业一个全新且更广泛的视野。

3、你公司业务所服务的领域的一个中层经理。站在客户的立场,从另一个角度看待你所在的行业。

--摘自《寻师指南》(Guide to Getting the Mentoring You Need)

