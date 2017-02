每日管理建议：严师出高徒

对於职场新人来说,与其遇到一位和蔼可亲的诉苦对象,不如获得一位严格的导师,进而测试自己的潜能。

新人都希望遇到一位和蔼和给予帮助的导师,栽培自己成为下一岗位的合适人选。不过对於新人来说,这正是一个冒险的好机会。现在面对指责总比将来面对要好,那时的情况可能严重得多。

寻找最合格和有才华的导师、教练或经理,并接受他或她给你的所有任务。不要逃避,勇于接受挑战。

如果你对公司内一位明星经理感到畏惧,找机会和他/她一起做个项目。现在你可能不一定喜欢,不过这些经历将有益于你的成长。

--摘自Jodi Glickman的《严师出高徒》(Get Ahead with a Mentor Who Scares You)。查看全文并参与讨论,请点击(here)。(完)

编译:李富强 发稿:王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。