每日管理建议：如何个性化求职？

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿6月14日电---现如今，找工作往往需要你从无数的网站和清单中筛选出与你相关的工作机会。
相反，我们可以尝试建立一个个性化的求职流程：
1、具体化。这样可以避免浪费时间和精力，明确你想从事工作的具体搜索条件。如果你的搜索条件过於宽泛，例如搜索“营销”或“亚特兰大”，你会得到太多搜索结果。
2、专注于几个特定领域。寻找你擅长领域的工作机会。把相关网址设为书签，方便你每天查阅，并注册电子邮件提醒，当符合你标准的工作岗位出现时，你会收到通知。
3、巧妙利用微博。利用高级搜索寻找你希望找到的工作岗位，随後跟踪提供这些工作机会的帖子，将他们添加到你可以每天都能追踪的名单中。
--摘自《如何选取你的个人工作机会》(How to Curate Your Own Personal Job Feed)，作者:Lindsey Pollak
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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