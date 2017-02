每日管理建议：懂得何时放手

你或许曾被告知,胜利者永不放弃,放弃者绝不会胜。但在商业和生活中,有时放弃是最聪明的选择。

设立目标并持之以恒很重要。但偶尔需要重新评估目标。放弃并不好玩,但有时确有必要。

出现以下两种情况时,你或应考虑放弃目标:

1. 目标造成相反结果。如果你每天早晨锻炼,但发现这样一天都很累,工作没有效率,那就应该放弃晨练。在这种情况下,需要调整目标,或至少调整实现目标的方式。

2. 目标阻碍其它目标。大多数人有很多目标:身体更健康,有时间陪家人,打更多销售电话等等。如果一个目标对另一目标构成阻碍,请思考哪一个更重要。

——摘自克拉克(Dorie Clark)撰写的《何时放弃你的目标》(When to Give Up on Your Goals),欲阅读全文请点击(here)。

(完)

