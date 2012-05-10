每日管理建议：懂得何时放手

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿5月9日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
你或许曾被告知，胜利者永不放弃，放弃者绝不会胜。但在商业和生活中，有时放弃是最聪明的选择。
设立目标并持之以恒很重要。但偶尔需要重新评估目标。放弃并不好玩，但有时确有必要。
出现以下两种情况时，你或应考虑放弃目标：
1. 目标造成相反结果。如果你每天早晨锻炼，但发现这样一天都很累，工作没有效率，那就应该放弃晨练。在这种情况下，需要调整目标，或至少调整实现目标的方式。
2. 目标阻碍其它目标。大多数人有很多目标：身体更健康，有时间陪家人，打更多销售电话等等。如果一个目标对另一目标构成阻碍，请思考哪一个更重要。
——摘自克拉克（Dorie Clark）撰写的《何时放弃你的目标》（When to Give Up on Your Goals），欲阅读全文请点击（here）。
（完）编译：黎黎 发稿：王燕焜
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