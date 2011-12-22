每日管理建议：放下面具真实做人

路透波士顿12月21日电---"每日管理建议"栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下不代表路透观点。

"你会向你的雇员隐藏吗？太多的领导都试图隐藏缺点，展现光鲜的一面，或者是像他们自以为是‘大'领导的做派行事。"

当你试图成为其他人时，信任和效率也就开始流失，同时还会令人质疑你的真正身份。

那麽就放下面具，做回真正的自己吧。这不仅能提高你的人际关系，培育信任，还能创造更好的商业表现。坦诚面对自己的不足，向别人徵求意见，帮助自己在工作中变得更真实。

--摘自《火焰、雪球、面具、电影：领导人如何激发并持续变革》（Fire, Snowball, Mask, Movie: How Leaders Spark and Sustain Change），作者Peter Fuda/Richard Badham。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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