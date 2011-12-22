每日管理建议：放下面具真实做人

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿12月21日电---"每日管理建议"栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下不代表路透观点。
"你会向你的雇员隐藏吗？太多的领导都试图隐藏缺点，展现光鲜的一面，或者是像他们自以为是‘大'领导的做派行事。"
当你试图成为其他人时，信任和效率也就开始流失，同时还会令人质疑你的真正身份。
那麽就放下面具，做回真正的自己吧。这不仅能提高你的人际关系，培育信任，还能创造更好的商业表现。坦诚面对自己的不足，向别人徵求意见，帮助自己在工作中变得更真实。
--摘自《火焰、雪球、面具、电影：领导人如何激发并持续变革》（Fire, Snowball, Mask, Movie: How Leaders Spark and Sustain Change），作者Peter Fuda/Richard Badham。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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