每日管理建议：新官上任 须先烧三把火？

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透波士顿5月30日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
一般认为，好的主管友善亲民，毕竟没人喜欢被人颐指气使。然而，对於新任主管来说，情况并非如此。
因年龄、教育背景或经验等因素而被人看低的新主管，如果给下属以具体要求，则能更好地领导团队。
作为新上任主管，如果你感觉到所带领的团队对你还未建立信心，那麽你通过下达明确指示、安排具体的人做你认为需要的工作，则对你有益。
只有当你确立威信之後，才可以开始采取亲民友善的风格。
--摘自《为何新官上任须先烧三把火》（Why Bossy Is Better for Rookie Managers），作者：Stephen J. Sauer。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。