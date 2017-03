每日管理建议：新官上任 须先烧三把火？

路透波士顿5月30日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧,内容来自《哈佛商业评论》及其网站(www.hbr.org)。以下内容不代表路透立场。

一般认为,好的主管友善亲民,毕竟没人喜欢被人颐指气使。然而,对於新任主管来说,情况并非如此。

因年龄、教育背景或经验等因素而被人看低的新主管,如果给下属以具体要求,则能更好地领导团队。

作为新上任主管,如果你感觉到所带领的团队对你还未建立信心,那麽你通过下达明确指示、安排具体的人做你认为需要的工作,则对你有益。

只有当你确立威信之後,才可以开始采取亲民友善的风格。

--摘自《为何新官上任须先烧三把火》(Why Bossy Is Better for Rookie Managers),作者:Stephen J. Sauer。(完)

编译:张家伟 发稿:王燕焜

