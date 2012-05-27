每日管理建议：利用社交媒体找工作

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿5月24日电----“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
Facebook、Twitter和LinkedIn等社交媒体的广泛应用对找工作有很大帮助。
越来越多的人通过Facebook和Twitter等社交媒体网站寻找工作。这些媒体并未改变我们如何寻找工作，他们只是引导成功求职者的传统习惯，并让事情变得简单。
怎样更好地找工作：
1. 建立更好的关系网。过去总是在会议和社交场合向他人索要名片。Twitter提供了更好的替代方法。很多招聘人员、人力经理和行业领袖都上Twitter，互换职位信息和行业信息。
2. 分享你的成功。与面试中尽力表现不同，YouTube和Pinterest等网站可以帮助你展示工作成果。招聘人员越来越多地在网上寻找最适合的应聘者。
--摘自《聪明利用社交媒体 让工作找上门》(Smart Social Media Helps Jobs Find You)，作者：George Anders
编译：李富强 发稿：王凤昌
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