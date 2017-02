每日管理建议：如何避免不良建议

人们总喜欢给出建议。尽管听取他人的想法是有益的,但有时候别人也会给出偏离主题或愚蠢的建议。

以下是一些帮你获得好建议的办法:

1、明确你的要求。不要向任意一个有空的人徵求建议。你可以列一张名单,名单上的人是那些能够获取相关资源与信息,或是曾遇到类似问题的人,第一时间找他们。

2、设定你的问题。在寻求建议前,先搞清楚你的需求。知道什麽信息是有益的、以及能帮助你找到思维盲区的。

3、引导对话。如果提出建议的这个人得出了错误的结论,要引导他们。当你礼貌地引导他人回归正题时,多数人不会因此而生气。

--摘自《当帮助无益时》(When the Help You Get Isn't Helpful)作者:Ron Ashkenas(完)

编译:靳怡雯 发稿:张家伟

