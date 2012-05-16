每日管理建议：如何避免不良建议

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿5月15日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
人们总喜欢给出建议。尽管听取他人的想法是有益的，但有时候别人也会给出偏离主题或愚蠢的建议。
以下是一些帮你获得好建议的办法：
1、明确你的要求。不要向任意一个有空的人徵求建议。你可以列一张名单，名单上的人是那些能够获取相关资源与信息，或是曾遇到类似问题的人，第一时间找他们。
2、设定你的问题。在寻求建议前，先搞清楚你的需求。知道什麽信息是有益的、以及能帮助你找到思维盲区的。
3、引导对话。如果提出建议的这个人得出了错误的结论，要引导他们。当你礼貌地引导他人回归正题时，多数人不会因此而生气。
--摘自《当帮助无益时》(When the Help You Get Isn't Helpful)作者：Ron Ashkenas（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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