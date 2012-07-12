每日管理建议：让团队成员各尽所能

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿7月11日---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
随着团队合作越发的复杂，团队在如何评价和利用每位成员的技能方面越来越难达成共识。
团队成员不需要在每个问题上都达成共识。不过团队成员误解他人的技能可能导致不良冲突发生，比如一名团队成员认为其最适合某个角色，却被他人忽视。
防止产生分歧的方法有三种：
1. 觉察认知。认识到大家对彼此的技能总会持不同的看法。保持敏感可能帮助避免冲突。
2. 沟通理由。当布置任务或寻求他人的意见时，明确说明因为对方在某方面的知识特长。表达你的想法可能防止他人感觉到被轻视。
3. 鼓励表达。鼓励团队成员在认为自己比其他人更胜任某项工作时提出质疑。
--摘自Heidi K. Gardner的《管理团队分歧》（Manage YourTeam's "Dissensus"）。查看全文并参与讨论，请点击（here）。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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