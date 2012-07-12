每日管理建议：让团队成员各尽所能

随着团队合作越发的复杂，团队在如何评价和利用每位成员的技能方面越来越难达成共识。

团队成员不需要在每个问题上都达成共识。不过团队成员误解他人的技能可能导致不良冲突发生，比如一名团队成员认为其最适合某个角色，却被他人忽视。

防止产生分歧的方法有三种：

1. 觉察认知。认识到大家对彼此的技能总会持不同的看法。保持敏感可能帮助避免冲突。

2. 沟通理由。当布置任务或寻求他人的意见时，明确说明因为对方在某方面的知识特长。表达你的想法可能防止他人感觉到被轻视。

3. 鼓励表达。鼓励团队成员在认为自己比其他人更胜任某项工作时提出质疑。

--摘自Heidi K. Gardner的《管理团队分歧》（Manage YourTeam's "Dissensus"）。查看全文并参与讨论，请点击（here）。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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