每日管理建议：像企业家一样思考

路透波士顿3月27日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。

大企业的团队很容易为官僚主义所累，他们需要等待审批并搜集资源，要等很长时间才能实施项目。

处理这个问题需要你让你的团队成员像企业家一样思考并行动。请尝试以下方式：

1、试验。让你团队中的一两个人在不要分析的情况下悄悄推进项目，并让他们远离或许会质疑这一方式的人。

2、公布结果。与你公司的其他领导分享试验结果，鼓励他们支持你的项目。

3、密切管理。从始至终，确保项目成本不要超过你们公司可接受的损失范围，这样你的团队便可清楚地看到迅速行动的好处。

--摘自《新项目？不要分析-行动》(New Project?Don't Analyze — Act)（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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