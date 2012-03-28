每日管理建议：像企业家一样思考

中国今年银行等就业机会减少 金融业平均涨薪幅度仍低于10%--报告
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透波士顿3月27日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
大企业的团队很容易为官僚主义所累，他们需要等待审批并搜集资源，要等很长时间才能实施项目。
处理这个问题需要你让你的团队成员像企业家一样思考并行动。请尝试以下方式：
1、试验。让你团队中的一两个人在不要分析的情况下悄悄推进项目，并让他们远离或许会质疑这一方式的人。
2、公布结果。与你公司的其他领导分享试验结果，鼓励他们支持你的项目。
3、密切管理。从始至终，确保项目成本不要超过你们公司可接受的损失范围，这样你的团队便可清楚地看到迅速行动的好处。
--摘自《新项目？不要分析-行动》(New Project?Don't Analyze — Act)（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。
路透伦敦2月13日 - 英国一个行业组织周一称，在去年英国公投选择退出欧盟后，英国超过四分之一的雇主称，来自欧盟其他国家的雇员已考虑在2017年离开他们的公司或离开英国。