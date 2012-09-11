每日管理建议：如何让上司作出明确指示

如果你的上司总是分配给你各种项目，但却不告诉你如何执行，出现问题便拿你是问，让你重新来做，这时你需要变得主动起来。

首先要提前明确上司的想法，如果不行，尝试用另一种方式搞清楚上司的观点。

当要求你处理某个项目时，你需要先草拟一份如何实现该任务的初步计划。然後与你的上司开会审核该计划，看看他的想法。将上司的反馈融入到修改後的计划中，并再次与他探讨，直到获得他的认可。

反复这样多次，你的上司或许最终会意识到，如果他能在开始给出明确指示，可能会节省很多时间。

--摘自《哈佛管理大师在线模块：时间管理》(Harvard ManageMentor Online Module: Time Management)（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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