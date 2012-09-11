每日管理建议：如何让上司作出明确指示

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透波士顿8月31日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
如果你的上司总是分配给你各种项目，但却不告诉你如何执行，出现问题便拿你是问，让你重新来做，这时你需要变得主动起来。
首先要提前明确上司的想法，如果不行，尝试用另一种方式搞清楚上司的观点。
当要求你处理某个项目时，你需要先草拟一份如何实现该任务的初步计划。然後与你的上司开会审核该计划，看看他的想法。将上司的反馈融入到修改後的计划中，并再次与他探讨，直到获得他的认可。
反复这样多次，你的上司或许最终会意识到，如果他能在开始给出明确指示，可能会节省很多时间。
--摘自《哈佛管理大师在线模块：时间管理》(Harvard ManageMentor Online Module: Time Management)（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。