综述：英国警方确认曼彻斯特爆炸案嫌疑人身份 威胁级别上调至“紧急”

路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方周二确认了曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击者的身份。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。警方表示，正在试图确定此人是单独行动还是另有同伙。

这名嫌疑人男子发动了英国将近12年来死伤最为惨重的爆炸案，警方称此人姓名为Salman Abedi，现年22岁，但拒绝透露进一步细节。

美国安全部门消息人士援引英国情报部门官员的话称，此人1994年出生于曼彻斯特，父母为利比亚裔。他们表示，嫌疑人在实施攻击前从伦敦乘火车而来。

“我们的当务之急是继续与警方反恐网络以及安全合作伙伴联手，确认他是否单独作案还是隶属于某个大型组织，”曼彻斯特警察局长Ian Hopkins说。

在大批观众看完美国流行歌手阿丽安娜格兰德(Ariana Grande)的演唱会准备离开曼彻斯特体育馆时，袭击者引爆了自制炸弹。

“所有的恐怖主义活动都是懦夫的表现，”英国首相特雷莎·梅与安全和情报部门主管开会后在唐宁街首相官邸外表示。

“但这次袭击是令人震惊的懦弱行为，故意针对无辜的、手无寸铁的儿童和年轻人；这些儿童和年轻人原本应该度过人生中最值得纪念的夜晚之一。”

特雷莎·梅在之后发表的电视声明中称，袭击发生后英国已将安全受到威胁的水平从“严峻”提高到“紧急”，并表示武装部队将加强重要城市的安保，并可能为演唱会和体育赛事等公众活动安排军人保卫。

伊斯兰国(IS)宣称对此次袭击负责，称这是对“十字军”的报复，但对于如何实施的这次袭击其说法似乎有矛盾之处。

欧洲人已经因大量移民涌入和国内少数伊斯兰激进分子带来的安全问题而感到焦虑，而巴黎、尼斯、布鲁塞尔、圣彼得堡、柏林和伦敦等城市发生的一系列袭击事件让他们感到震惊。

虽然伊斯兰国通过Telegram账号宣布对此次爆炸袭击负责，但其说法似乎与警方所说的自杀式炸弹袭击相互矛盾。伊斯兰国暗示在“十字军聚会场所中”安放了爆炸装置。

“接下来将对十字军追随者发动更严重的攻击，”伊斯兰国通过Telegram说。

此次伊斯兰国没有像之前发动炸弹袭击时那样通常会公布袭击者的姓名，而且与伊斯兰国通过其通讯社Amaq宣称的“一组袭击者”发动攻击似乎也不一致。不过Amaq后来删除了这种说法。

**选举造势活动暂停**

特雷莎·梅称，安全部门正在调查是否有更多袭击者涉案。目前距离英国大选还有不到三周时间，选举造势活动已暂停以示尊重。

特雷莎·梅的发言人称，她在周二与美国总统特朗普、法国总统马克龙以及其他几名外国领导人就此次袭击事件通话。她还视察了曼彻斯特当地的警察总部与一家儿童医院。

白宫表示，特朗普与特雷莎·梅通电话时均认为，此次袭击“特别肆无忌惮和卑鄙”。

马克龙与内阁部长步行至巴黎的英国大使馆，在哀悼簿上签下自己的名字。

德国总理默克尔称，袭击事件“只会坚定我们的决心...与英国朋友共同努力打击那些计划并实施这种残忍行为的人”。

联合国安理会谴责“野蛮而怯懦的恐怖袭击”，并表示在打击恐怖主义问题上与英国团结一致。

英国女王伊丽莎白在白金汉宫的一个露天招待会上，主持了一分钟的默哀。

曼彻斯特仍处于高度戒备状态，已加派武装警察进行警戒。伦敦市长萨迪克汗(Sadiq Khan)称，已增派警力到伦敦街头执勤。(完)