版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 12月 11日 星期二 14:04 BJT

曼彻斯特德比警方起诉9人

英超曼彻斯特德比周日落下帷幕，曼联客场3-2取胜曼城，当地警方周一表示将起诉9名涉嫌滋事的现场球迷，但仍然未能锁定在比赛中向曼联後卫费迪南德投掷硬币的肇事者。当日比赛第92分钟范佩西打入绝杀後，费迪南德在与队友庆祝时被台上丢下的硬币砸中左眉骨。警方表示将继续调查此事件。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐