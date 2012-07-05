版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 7月 5日 星期四 16:44 BJT

曼联将在纽交所上市

英超足球俱乐部曼彻斯特联队已经选择在纽约证券交易所进行首次挂牌上市。曼联曾先後考虑在香港、新加坡等地进行首次公开发行，但因市场动荡而搁置。曼联周二向美国证券交易委员会提交的文件显示，将通过在纽交所发行Class A普通股筹集最多1亿美元资金。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐