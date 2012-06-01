调查显示曼联是全球最受欢迎足球俱乐部

调查显示，曼联球迷数量五年时间里翻番至6.59亿，其全球最受欢迎足球俱乐部的地位得到进一步加强。这次调查显示，近半数曼联球迷来自亚太地区。受曼联俱乐部委托，市场研究机构Kantar在去年6-8月期间对39个国家的54,000人进行了调查，结果显示全球共有16亿足球迷。当调查进行的时候，曼联刚刚创下了第19次捧起英超冠军奖杯的历史，并打进了欧冠的决赛。