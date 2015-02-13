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路透中文体育短讯 | 2015年 2月 13日 星期五 11:27 BJT

缺席欧冠不妨碍曼联日进斗金

曼联称新的赞助合约缓解了因无缘欧冠联赛带来的经济损失，俱乐部依然有望实现本财年的财务目标。20次荣膺英格兰顶级联赛桂冠的曼联目前排名英超第三，该球会称在截至12月的三个月内收入减少14%至1.06亿英镑，不过其中广告收入增长约10%，总体收入数字优于分析师预期。路透
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