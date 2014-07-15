（修正）曼联与阿迪达斯签下10年13亿美元天价合同

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路透伦敦7月14日（记者 Neil Maidment） - 尽管上赛季球场战绩惨淡，前英超冠军曼联在商场上仍显示出强大而持久的吸引力，阿迪达斯(ADSGn.DE)将支付创纪录的7.5亿英镑（合13亿美元）天价成为曼联新的球衣与装备赞助商。

这份周一公布的长达10年的协议创下了俱乐部球衣赞助金额的新纪录，是此前纪录保持者、同样由阿迪达斯赞助的西甲豪门皇家马德里每年3100万英镑金额的两倍之多。

这份协议的总价值仅比2005年格雷泽家族盘下曼联俱乐部支付的金额相差不到4000万磅，这笔商业收入将为曼联的新主帅范加尔重建曼联王朝提供坚实的资金支持。

几天前刚在巴西世界杯上带领荷兰队获得季军的范加尔于周三马不停蹄地前往老特拉福德报到。

世界上最大的运动服装集团耐克公司在2002年起成为曼联的球衣赞助商，但本月早些时候耐克宣布退出与阿迪达斯等品牌的价格大战，这意味着2014-15赛季将是耐克与20次英格兰顶级联赛冠军曼联合作的最后一个赛季。 阿迪达斯将从2015-16赛季接替耐克成为曼联的球衣赞助商，其赞助的欧洲豪门还包括英超的切尔西、德甲的拜仁慕尼黑以及意甲的AC米兰。

与可称之为世界上最受欢迎的俱乐部签下协议是阿迪达斯的一个重要战略转折，有助于德国公司对抗耐克过去20年在足球市场上的大举进攻，扞卫自己的龙头地位。

“这次合作对挖掘销售潜力而言是一个里程碑式的大事件。我们预期在双方合作期间，总销售额可以达到15亿英镑”，阿迪达斯首席执行官赫伯特·海纳在一份声明中说道。

曼联上赛季战绩惨遭滑铁卢——传奇教练弗森格爵士在执教俱乐部长达26年后于2013年5月宣布退休，随后的一个赛季曼联在英超联赛中仅排名第7，俱乐部19年来首次痛失欧冠席位，尽管如此，丰厚的商业利润显示出曼联品牌在足坛一如既往卓越的号召力。

红魔曼联标志性的红色球衣风靡全球，其独特的魅力已经成功吸引通用汽车旗下品牌雪佛兰与俱乐部签下了一份价值5.59亿美元持续到2021年的胸前广告合同。

这一金额近乎两倍于绝大部分欧洲豪门的同类合约，届时将见证雪佛兰的标识出现在下赛季耐克的新球衣上，这也将成为耐克曼联生涯的谢幕演出。

前任主帅莫耶斯在执教不到10个月后与俱乐部分道扬镳，范加尔取代苏格兰人入主红魔，他将于曼联的训练基地呆上两天，然后率队周五飞往洛杉矶。

耐克还与曼联的联赛对手阿森纳终止了合作关系，据报导，阿森纳已与世界第三大运动品牌德国公司彪马(PUMG.DE)签署了一份每年价值3000万英镑的球衣赞助。

截至格林威治时间13点32分，阿迪达斯公司股价上涨2.5个百分点，达到73.31欧元，曼联股价则持平在17.8美元。 （1美元 = 0.5877英镑) 更多巴西世界杯报导请点击here

（完）

编译：傅玮 发稿：王燕焜

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