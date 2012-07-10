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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 10日 星期二 16:31 BJT

曼奇尼续约曼城

英超冠军曼城足球俱乐部周一宣布与主帅曼奇尼续约五年。曼奇尼於2009年离开国际米兰，接替马克休斯成为曼城主教练，新合约将会使这位47岁的主教练一直留任到2017年夏季。曼奇尼在刚结束的赛季率曼城取得了自1968年以来的首个顶级联赛冠军。路透

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