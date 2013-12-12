曼德拉追悼会手语翻译是“冒牌货”

印度总统Pranab Mukherjee在曼德拉追悼会中致辞时，假冒的手语翻译(图右)在比划手势。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透约翰内斯堡12月11日 - 本周二曼德拉追悼会上，一位“冒牌”手语翻译在台上胡乱比划，激怒了世界各地的耳聋人士。

南非聋人联合会对这名男子出现在追悼会上予以谴责，出席追悼会的有南非总统祖马以及其他许多国家元首，包括美国总统奥巴马。

当政要上台发言时，这位年轻男子在旁进行手语翻译，但专家称其手势不知所云。这名男子身着西装，脖子上挂着安全通行证。

南非聋人联合会的手语翻译DelphinHlungwane说：“他就是在打手势，根本不遵循任何语法规则和语言结构，就是在自创手势。”

她告诉路透：“没有一点正确性可言。他连基本的内容都没比划对。他连‘谢谢’的手势都不会打。”

Hlungwane称，这名所谓的翻译也未向电视观众说明现场人群对祖马的反感态度，而作为翻译，本该传递出这个重要信息。

目前有关方面正在查找这名神秘男子。

Hlungwane说：“没人知道他是谁。直到现在，我们都不知道他的名字。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。