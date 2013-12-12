曼德拉追悼会手语翻译是“冒牌货”

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透约翰内斯堡12月11日 - 本周二曼德拉追悼会上，一位“冒牌”手语翻译在台上胡乱比划，激怒了世界各地的耳聋人士。
南非聋人联合会对这名男子出现在追悼会上予以谴责，出席追悼会的有南非总统祖马以及其他许多国家元首，包括美国总统奥巴马。
当政要上台发言时，这位年轻男子在旁进行手语翻译，但专家称其手势不知所云。这名男子身着西装，脖子上挂着安全通行证。
南非聋人联合会的手语翻译Delphin Hlungwane说：“他就是在打手势，根本不遵循任何语法规则和语言结构，就是在自创手势。”
她告诉路透：“没有一点正确性可言。他连基本的内容都没比划对。他连‘谢谢’的手势都不会打。”
Hlungwane称，这名所谓的翻译也未向电视观众说明现场人群对祖马的反感态度，而作为翻译，本该传递出这个重要信息。
目前有关方面正在查找这名神秘男子。
Hlungwane说：“没人知道他是谁。直到现在，我们都不知道他的名字。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。