曼德拉葬礼为各国政要提供外交机会

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月9日 （记者 Alastair Macdonald） - 随着多国元首摒弃前嫌、汇聚一堂向曼德拉告别，这位已故的南非前领导人或许有机会像生前一样继续推动和平。

一位伟人和好人的葬礼，引来很少会面的多国政要踊跃要求参加，而长期以来这一直都是静默外交的机会，周二可能也不例外，尽管并非所有人都希望握手致意。

“这打破了(领导人)他们的日程安排，那么他们也可做些即兴之事，”前英国外交大臣戴维·欧文（David Owen）说。“所有人都在有所努力，”他说的是外交官之间在此类国际性事件间隙会面的商谈。欧文在1970年代期间担任过英国外交大臣，曾参加过一些历史人物的葬礼。

对于在约翰内斯堡的短暂逗留，美国总统奥巴马或许有许多重要之事要谈，但尚不清楚他会和谁会面。古巴半个多世纪来一直与美国水火不容，其最高领导人劳尔·卡斯特罗也将参加曼德拉的追悼会。伊朗新任总统鲁哈尼起初宣布参加葬礼，但是否真正前往尚不确定，从而令美国和伊朗重新接触的重大时刻变得不太可能。

如果奥巴马主动，对于其他受美国冷遇的人物，尤其是津巴布韦总统罗伯特·穆加贝（Robert Mugabe），这提供了一个从国际制裁获得喘息的外交机会。

查尔斯王子代表伊丽莎白女王出席曼德拉葬礼，他的助手们将会坚决避免重演在教皇保罗二世葬礼上的一幕，当时查尔斯王子与穆加贝在葬礼上握手，他事后只能尴尬的解释是意外。

“这些人中总有些人希望他们与特别对象在一起的照片被拍到，而后者则不希望被拍到他们在一起的图片，”欧文回忆起1978年参加肯尼亚独立领导人Jomo Kenyatta葬礼的情景。当时，他曾用身体阻挡乌干达独立领导人阿敏(Idi Amin)与查尔斯王子握手。

“他想（与查尔斯王子）握手，但我阻拦了，”欧文对路透说。他还称，英国官员对独裁者阿敏抓住这一不受欢迎的拍照机会感到“绝对的恐慌”。

甚至在事情发生前，参加葬礼这个问题就已成为焦虑不安的外交问题--去还是不去呢？

与曼德拉一样，奥巴马也是本国的第一任黑人总统，他率团前往参加葬礼以示美国对曼德拉的重视。但一些网络评论员却借此机会，再次就奥巴马没有参加4月英国前首相撒切尔夫人的葬礼进行抨击。

而在1984年前苏联领导人安德洛波夫的葬礼上，外国悼念者的到场则有着一次令人印象最为深刻的意义，不仅仅限于外交意义上的握手。

专业医师出身的前英国外交大臣戴维·欧文与安德洛波夫的继任者契尔年科握手时注意到后者有胸部气喘现象。他后来向一位记者表示契尔年科有肺气肿，对吸烟者而言这一病症可能会致命。

“事态的发展比我想的要快，”欧文回忆道。“这一诊断是对的，那一症状是对疾病缠身者的一种轻微警告。”13个月后，戈尔巴乔夫主持了契尔年科的葬礼。(完)