曼德拉追悼会手语翻译：我的手语打得很棒

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路透约翰内斯堡12月12日(记者 Olivia Kumwenda-Mtambo/Ed Cropley) - 曼德拉追悼会上的手语翻译对称其胡乱比划的指责作出辩解，他周四表示自己的表现“一流”，并称自己在台上或许突然精神分裂症发作。

现年34岁的Thamsanqa Jantjie在约翰内斯堡接受《星报》采访时表示，他当时出现了幻听和幻觉，这让他在台上胡乱比划。

他对该报表示：“我无计可施。在情况最危急的时候只有我一个人。我努力控制自己，不要把那种状况展现给世人。我非常抱歉，我当时无法控制自己。”

Jantjie补充道，他不知道是什么引发了疾病，并称自己在服用治疗精神分裂症的药物。

数以百万计的观众在周二曼德拉的追悼会上看到Jantjie进行手语翻译，但南非聋人联合会周三称Jantjie是个冒牌货，称他的手势均为自创。

Jantjie在接受Talk Radio 702电台采访时称，他对自己在曼德拉悼念活动上的表现感到高兴。

“绝对地，确实地。我认为我的手语是一流的。”

南非政府称他们不知道Jantjie的身份，南非非洲人国民大会(ANC)也说不清楚，但ANC去年举行的两场活动的录像显示，Jantjie就在南非总统祖马旁边打手势。

Jantjie说，他效力于一家名为SA Interpreters的翻译公司。该公司获聘参与曼德拉的悼念活动。（完）