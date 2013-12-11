曼德拉追悼会上 奥巴马与古巴领导人握手

记者 Stella Mapenzauswa/Steve Holland

路透约翰内斯堡12月10日 - 南非前总统曼德拉追悼会周二在约翰内斯堡的FNB体育场举行，大约有90位各国元首、政府领导人参加了追悼会。

美国总统奥巴马和古巴现任领导人劳尔·卡斯特罗在追悼会上握手，这是美国和古巴这对宿敌国家的元首间罕见的姿态，也是对曼德拉和解精神的最好诠释。

但这种祥和的气氛并未延续到南非现任总统祖马登场时，他在准备致闭幕词时，冒着滂沱大雨前来的人群发出了嘘声和嘲笑声。

曼德拉的去世，分散了人们对祖马政府的一连串腐败丑闻的关注，同时也凸显了祖马与曼德拉之间难以逾越的鸿沟。

“曼德拉有梦想，曼德拉为梦想而奋斗，”人群中一位名叫Funeka Gingcara-Sithole的31岁年轻人说道。“但祖马没有为他说过的话而努力，他应当以辞职来保名节。”

奥巴马在追悼会上受到了如摇滚明星般的热烈欢迎，与祖马受到的待遇截然不同。奥巴马在登台致辞时，当走到劳尔·卡斯特罗面前时，他伸出手去，劳尔·卡斯特罗与奥巴马握手并回以微笑。

白宫对此举予以淡化，称这是常规礼节，并非美国政策变化的迹象。

古巴国家电视台播放了卡斯特罗致辞及奥巴马与劳尔·卡斯特罗握手的画面，但未加评论。（完）