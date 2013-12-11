曼德拉追悼会上 奥巴马与古巴领导人握手

《全球汇市》美元兑日圆触及近五个月低位，因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
记者 Stella Mapenzauswa/Steve Holland
路透约翰内斯堡12月10日 - 南非前总统曼德拉追悼会周二在约翰内斯堡的FNB体育场举行，大约有90位各国元首、政府领导人参加了追悼会。
美国总统奥巴马和古巴现任领导人劳尔·卡斯特罗在追悼会上握手，这是美国和古巴这对宿敌国家的元首间罕见的姿态，也是对曼德拉和解精神的最好诠释。
但这种祥和的气氛并未延续到南非现任总统祖马登场时，他在准备致闭幕词时，冒着滂沱大雨前来的人群发出了嘘声和嘲笑声。
曼德拉的去世，分散了人们对祖马政府的一连串腐败丑闻的关注，同时也凸显了祖马与曼德拉之间难以逾越的鸿沟。
“曼德拉有梦想，曼德拉为梦想而奋斗，”人群中一位名叫Funeka Gingcara-Sithole的31岁年轻人说道。“但祖马没有为他说过的话而努力，他应当以辞职来保名节。”
奥巴马在追悼会上受到了如摇滚明星般的热烈欢迎，与祖马受到的待遇截然不同。奥巴马在登台致辞时，当走到劳尔·卡斯特罗面前时，他伸出手去，劳尔·卡斯特罗与奥巴马握手并回以微笑。
白宫对此举予以淡化，称这是常规礼节，并非美国政策变化的迹象。
古巴国家电视台播放了卡斯特罗致辞及奥巴马与劳尔·卡斯特罗握手的画面，但未加评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。