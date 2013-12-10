曼德拉轶事：直接称呼英国女王“伊丽莎白”

曼德拉1996年7月9日出访英国时在白金汉宫与英国女王伊丽莎白二世同乘马车的资料图片。 REUTERS/Stringer

路透约翰内斯堡12月9日 -很少有人可以直接称英国女王伊丽莎白二世为“伊丽莎白”，敢于对她的服饰风格或体重评头论足的人更少。

而纳尔逊·曼德拉就是其中之一。

本周全球各国领导人都将前往南非，参加这位反种族隔离传奇人物的吊唁活动。

曼德拉生前的一位私人助手回忆了曼德拉对女王的“不敬”。曼德拉的魅力征服了他的敌人、知名人士还有普通人。

Zelda laGrange担任曼德拉的私人助理十几年，她告诉路透：“拜访伊丽莎白女王时，看他们之间的交流十分有趣，他称女王为‘伊丽莎白’，我想世界上没有其他人敢直接叫女王的名字。”

la Grange曾陪同曼德拉出访会晤外国领导人，她说：“他会评论女王的服饰和体重，一般人对女王可不会这么做。”

而女王并无被冒犯之感，相反，她觉得“很开心”。

la Grange还说：“女王真的很喜欢他。”

曼德拉的国葬将于周日在东开普省曼德拉的家乡库努村举行，伊丽莎白二世届时不会到场，但查尔斯王子将代表女王出席。（完）

编译：王琛 发稿： 王燕焜

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