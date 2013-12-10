曼德拉轶事：直接称呼英国女王“伊丽莎白”

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
(本文由路透中文网编译提供)
路透约翰内斯堡12月9日 - 很少有人可以直接称英国女王伊丽莎白二世为“伊丽莎白”，敢于对她的服饰风格或体重评头论足的人更少。
而纳尔逊·曼德拉就是其中之一。
本周全球各国领导人都将前往南非，参加这位反种族隔离传奇人物的吊唁活动。
曼德拉生前的一位私人助手回忆了曼德拉对女王的“不敬”。曼德拉的魅力征服了他的敌人、知名人士还有普通人。
Zelda la Grange担任曼德拉的私人助理十几年，她告诉路透：“拜访伊丽莎白女王时，看他们之间的交流十分有趣，他称女王为‘伊丽莎白’，我想世界上没有其他人敢直接叫女王的名字。”
la Grange曾陪同曼德拉出访会晤外国领导人，她说：“他会评论女王的服饰和体重，一般人对女王可不会这么做。”
而女王并无被冒犯之感，相反，她觉得“很开心”。
la Grange还说：“女王真的很喜欢他。”
曼德拉的国葬将于周日在东开普省曼德拉的家乡库努村举行，伊丽莎白二世届时不会到场，但查尔斯王子将代表女王出席。(完)
编译：王琛 发稿： 王燕焜
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选