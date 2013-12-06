世界各国政要名流哀悼曼德拉逝世

路透12月5日 -世界各国领导人纷纷就南非前总统纳尔逊·曼德拉的离世表达悼念，他被赞为“我们这个时代的英雄”。曼德拉带领南非人民反对种族隔离制度取得胜利，并成为该国历史上首个黑人总统。

英国首相卡梅伦在推特上写道：“一束伟大的亮光就此消失，纳尔逊·曼德拉是我们这个时代的英雄。”

美国首位黑人总统奥巴马称，曼德拉的成就远胜于任何人。

奥巴马在白宫表示：“今天他回家了，我们失去了一位在这个地球上我们能与之分享时光的最具影响力、最有勇气的大好人。”

南非总统祖马说：“我们的人民失去了一位父亲。”

“尽管我们知道这一天始终会来，但我们仍然感到遭受了巨大和无法弥补的损失。他为争取自由进行的不倦斗争让他赢得了全世界的尊重。他的谦虚、热情和人道精神让他赢得了人们的爱戴。”

曼德拉在监狱被关押27年后终于重获自由，帮助引领南非走向民主，并成为全世界最受人尊敬和爱戴的政治人物之一。

美国前总统克林顿称，历史会记住曼德拉为人类尊严与自由、为和平与和解所作出的贡献。他拥有无与伦比的大度与悲悯心，对他来说放下苦痛、与敌人化干戈为玉帛，这不是一种政治策略，而是一种处世之道。

当曼德拉去世的消息传来时，联合国安理会正在开会。与会各国大使们立即停止会议，默哀一分钟。

联合国秘书长潘基文对记者表示：“纳尔逊·曼德拉是一位追求正义的巨人，同时也是一位脚踏实地、给人类带来启迪的伟人。”

中国国家主席习近平表示，曼德拉先生是享誉世界的政治家，在漫长的岁月里，领导南非人民经过艰苦卓绝的努力，取得反种族隔离斗争的胜利，为新南非的诞生和发展作出了历史性贡献。

习近平指出，曼德拉先生是中南关系奠基人之一，生前两次访华，积极推动中南各领域友好合作。

普通的中国人也通过微博表达自己的哀伤。

委内瑞拉总统马杜罗宣布，全国将为曼德拉致哀三天。

世界各国的娱乐界和体育界人士也纷纷为曼德拉致哀。

脱口秀主持人兼演员奥普拉·温弗里说：“我此生的一大荣幸就是受邀到曼德拉家做客，有机会与他相处并了解他。他简直实至名归--谦虚、坚韧。他很喜欢讲笑话。跟他在一起就好比与优雅和威严相伴。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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