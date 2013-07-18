曼德拉庆祝95岁生日 病情逐渐好转

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透比勒陀利亚7月18日（记者 Peroshni Govender） - 南非政府周四表示，曼德拉的病情正在“逐渐好转”。曼德拉当日在医院庆祝95岁生日。
曼德拉6月8日因肺部感染复发入院治疗，这也是他过去六个月中第四次入院。
曼德拉曾获得诺贝尔和平奖，全世界视其为反抗不公和种族和解的象征性人物。
南非总统祖马办公室在声明中称：“马迪巴(Madiba)还在比勒陀利亚的医院中，但他的医生证实，他的健康正逐渐好转。”马迪巴是曼德拉在家族内的名字。
“我们代表政府及所有南非人民祝愿马迪巴95岁生日快乐。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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