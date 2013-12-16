曼德拉遗体在故乡下葬

路透南非库努12月15日(记者 Ed Cropley) -在军队仪仗队的护送和滕布部落科萨人传统仪式陪伴下，曼德拉遗体周一在位于南非东开普省的故乡库努村安葬。

礼炮的21声轰鸣声中，在三军仪仗队的护卫下，曼德拉的遗体缓缓进入葬礼现场。

随着灵柩缓缓入土，三架挂有南非国旗的军用直升机从曼德拉下葬地点上空飞过。

参加这场国葬仪式的有曼德拉的亲属、南非政治领导人以及包括英国王储查尔斯、美国着名黑人民权领袖和浸信会牧师杰西·杰克逊、脱口秀主持人奥普拉·温弗里在内的外国宾客等450人。

曼德拉12月5日在约翰内斯堡去世，享年95岁。作为20世纪最伟大的人物之一，他的离世让本国人民和世界各国民众陷入悲痛中。

过去几天里有超过10万人前往比勒陀利亚的联合大楼(Union Buildings)瞻仰了曼德拉遗容。1994年，曼德拉在此处就职成为南非总统，结束了白人主导南非逾三个世纪的历史。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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