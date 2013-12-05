南非前总统曼德拉因病去世

路透约翰内斯堡12月5日 - 南非总统祖马宣布，南非前总统曼德拉因长期肺部感染医治无效，于周四在约翰内斯堡家中平静辞世。

曼德拉是南非第一位黑人总统，是反对种族隔离斗争的象征性人物，在种族隔离监狱关押27年获释后，他帮助领导南非摆脱了流血和动乱，实现了民主。

“南非同胞们，我们敬爱的纳尔逊·罗利赫拉赫拉·曼德拉，这个民主国家的国父，已经离开了我们，”祖马在全国电视讲话中说。

祖马表示，将为曼德拉举行国葬，全国降半旗致哀。

曼德拉从默默无闻中成长起来，挑战南非白人种族隔离政府，由此成为20世纪最受尊敬与热爱的人物之一。

他在1994年南非首次不分种族的大选中当选为总统，并于1999年退休。(完)

(编译 郑茵 审校 侯向明)

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