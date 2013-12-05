南非前总统曼德拉因病去世

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透约翰内斯堡12月5日 - 南非总统祖马宣布，南非前总统曼德拉因长期肺部感染医治无效，于周四在约翰内斯堡家中平静辞世。
曼德拉是南非第一位黑人总统，是反对种族隔离斗争的象征性人物，在种族隔离监狱关押27年获释后，他帮助领导南非摆脱了流血和动乱，实现了民主。
“南非同胞们，我们敬爱的纳尔逊·罗利赫拉赫拉·曼德拉，这个民主国家的国父，已经离开了我们，”祖马在全国电视讲话中说。
祖马表示，将为曼德拉举行国葬，全国降半旗致哀。
曼德拉从默默无闻中成长起来，挑战南非白人种族隔离政府，由此成为20世纪最受尊敬与热爱的人物之一。
他在1994年南非首次不分种族的大选中当选为总统，并于1999年退休。(完)
(编译 郑茵 审校 侯向明)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。