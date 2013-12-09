南非举国悼念曼德拉 约60国首脑将出席追悼会或葬礼

在开普敦一个悼念仪式中拍到的曼德拉的照片被鲜花围绕。 REUTERS/Mark Wessels

路透约翰内斯堡12月8日（记者 Ed Cropley/Olivia Kumwenda-Mtambo） -南非周日举行全民祈祷，不同肤色和不同信仰的人们唱着赞美诗和颂歌悼念曼德拉，将其奉为自由、宽容和民族及世界希望的象征。

从林波波河(LimpopoRiver)到开普敦的教堂、清真寺、犹太教会堂及社区会堂，数以百万计的人们唱着赞美诗，悼念这位被称为“国父”和精神灯塔的伟人。

曼德拉6日因病辞世，享年95岁。他是南非首位黑人总统，带领南非摆脱种族隔离，走向多种族的民主制度。

南非现任总统祖马在约翰内斯堡一所教堂发表演说赞颂曼德拉，曼德拉前妻WinnieMadikizela-Mandela一袭黑衣出席了该活动。

周日的祈祷拉开了悼念曼德拉官方活动的序幕。根据官方安排，本周二（10日）将在约翰内斯堡一个体育场举行曼德拉官方追悼会，曼德拉的葬礼将于下周日（15日）在他的家乡东开普省的库努（Qunu）举行。

南非外交部发言人称，目前已有59个国家的国家元首或政府首脑表示将参加曼德拉的追悼会或葬礼。许多皇室成员和社会名流预计也会参加。

美国总统奥巴马、联合国秘书长潘基文、英国首相卡梅伦等将参加本周二的追悼会。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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