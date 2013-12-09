南非举国悼念曼德拉 约60国首脑将出席追悼会或葬礼

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
(本文由路透中文网编译提供)
路透约翰内斯堡12月8日（记者 Ed Cropley/Olivia Kumwenda-Mtambo） - 南非周日举行全民祈祷，不同肤色和不同信仰的人们唱着赞美诗和颂歌悼念曼德拉，将其奉为自由、宽容和民族及世界希望的象征。
从林波波河(Limpopo River)到开普敦的教堂、清真寺、犹太教会堂及社区会堂，数以百万计的人们唱着赞美诗，悼念这位被称为“国父”和精神灯塔的伟人。
曼德拉6日因病辞世，享年95岁。他是南非首位黑人总统，带领南非摆脱种族隔离，走向多种族的民主制度。
南非现任总统祖马在约翰内斯堡一所教堂发表演说赞颂曼德拉，曼德拉前妻Winnie Madikizela-Mandela一袭黑衣出席了该活动。
周日的祈祷拉开了悼念曼德拉官方活动的序幕。根据官方安排，本周二（10日）将在约翰内斯堡一个体育场举行曼德拉官方追悼会，曼德拉的葬礼将于下周日（15日）在他的家乡东开普省的库努（Qunu）举行。
南非外交部发言人称，目前已有59个国家的国家元首或政府首脑表示将参加曼德拉的追悼会或葬礼。许多皇室成员和社会名流预计也会参加。
美国总统奥巴马、联合国秘书长潘基文、英国首相卡梅伦等将参加本周二的追悼会。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst