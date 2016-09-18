美国曼哈顿爆炸造成29人受伤 当局称其是“蓄意事件”（更新版）

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路透纽约9月18日 - 美国曼哈顿切尔西(Chelsea)地区周六晚间发生爆炸，造成至少29人受伤，当局称这是一起有预谋的刑事案件，但称调查人员尚未发现“与恐怖组织有关”的证据。

纽约市长Bill de Blasio等政府官员称，调查人员排除了燃气泄露导致爆炸的可能，但他们拒绝明确说明据信触发爆炸的原因。

警方称，爆炸后对附近地区的巡查在距爆炸地点四个街区的地方发现了可能的“第二个爆炸装置”，其中包括一个压力锅，并与一部手机相连。

De Blasio表示，初步迹象表明这是一起“蓄意事件”。他并称，目前没有迹象表明这与恐怖主义有关。

这位市长还表示，调查人员并不认为这与周六稍早发生在新泽西州Seaside Park的爆炸事件有关。

但一位美国一位官员称，联合反恐特别小组(Joint Terrorism Task Force)也在调查切尔西爆炸事件，表明当局不排除恐怖袭击的可能性。

执法部门一位消息人士对路透表示，初步调查表明，此次爆炸在一个垃圾桶内引发。CNN报道，执法部门消息人士认为，是一个简易爆炸装置造成爆炸。

白宫一位官员称，爆炸事件已报告总统奥巴马。

纽约市消防事务官员Daniel Nigro称，这起爆炸造成29人受伤，其中24人被送往医院，包括一位重伤者。(完)