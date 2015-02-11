廉价机器人或抢走更多工厂工人的饭碗--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月9日 - 根据一项新的研究，工业机器人成本下降，不仅会令制造商在接下来十年用其来取代更多的工厂工人，而且还会促使劳动力成本下降。

波士顿咨询公司的研究显示，目前机器人可进行大约10%的由机器来完成的制造工作，到2025年时机器人能进行的此类“可自动化的”作业比例将上升到25%左右。

研究称，受此影响，届时全球平均劳动力成本将下降16%。

波士顿咨询公司高级合伙人Hal Sirkin称，这种变化意味着可操作机器的技术工需求将上升。

Sirkin称，工厂工人的薪资“将会上涨”，但需要的工人数量“会减少”。

该研究发现了安装机器人的转折点：当拥有和经营一个系统的成本比雇用一个人力的成本低15%时，企业会趋向于考虑取代工人。

未来十年安装的机器人中，有四分之三预计会集中在运送设备、自动化行业、计算机及电子产品以及电子设备及机器这四个领域。