廉价机器人或抢走更多工厂工人的饭碗--研究

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月9日 - 根据一项新的研究，工业机器人成本下降，不仅会令制造商在接下来十年用其来取代更多的工厂工人，而且还会促使劳动力成本下降。
波士顿咨询公司的研究显示，目前机器人可进行大约10%的由机器来完成的制造工作，到2025年时机器人能进行的此类“可自动化的”作业比例将上升到25%左右。
研究称，受此影响，届时全球平均劳动力成本将下降16%。
波士顿咨询公司高级合伙人Hal Sirkin称，这种变化意味着可操作机器的技术工需求将上升。
Sirkin称，工厂工人的薪资“将会上涨”，但需要的工人数量“会减少”。
该研究发现了安装机器人的转折点：当拥有和经营一个系统的成本比雇用一个人力的成本低15%时，企业会趋向于考虑取代工人。
未来十年安装的机器人中，有四分之三预计会集中在运送设备、自动化行业、计算机及电子产品以及电子设备及机器这四个领域。
一些国家预计会更快的采用机器人。目前中国、美国、日本、德国及韩国的机器人采购量占全球采购总量的80%左右，预计这些国家的采购量占比在未来10年还将维持在该水平。(完)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。