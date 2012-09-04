制造业成为美国经济中又一头疼问题

分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
* 制造行业连续第三个月出现萎缩--ISM
* 可能是8月就业报告公布前的一个危险信号
* 美国制造业随欧元区和中国一同下滑
路透纽约9月4日电---周二一份调查结果显示,美国制造业在上月出现三年多来最严重的萎缩,进一步表明全球经济放缓正在拖累已经十分疲弱的美国复苏.
美国供应管理协会(ISM)的调查显示,制造业在8月份连续第三个月陷入萎缩.企业雇佣员工数量为2009年底以来最少,这可能是周五美国8月非农就业报告公布前的一个危险信号.
ISM制造业指数在8月跌至49.6,低於路透调查中分析师的预估中值50.0,7月为49.8.该指数低於50即表明这个关键性的行业陷入萎缩.
"总体来说,今日的报告仍然让人担心,在2012年余下时间里工业生产的增长可能放慢至爬行速度,"摩根大通经济学家Michael Feroli说.
美国经济在正式告别衰退後的三年多时间里,就业情况仍难有大的改观,而曾经担当经济复苏驱动力的制造业也已褪去光环.
周一公布的数据显示,欧洲与中国制造业的萎缩情况均进一步加深.
7月美国失业率仍处在8.3%的高位.疲弱的就业增长令美国联邦储备委员会(美联储)深感忧虑.其可能最早在下周出台进一步刺激举措.而在美国大选中,疲弱的美国经济也是关键议题.
即将在本周前往民主党全国大会的美国总统奥巴马先前曾强调,制造业的复苏是其经济政策的一项成就.
Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo称ISM数据是"一个令人失望的数据,会让美联储更接近出台更多支撑经济的举措."
ISM数据出炉後,美元兑欧元一度削减涨幅,美国公债持稳,股市下滑.
另一个衡量美国制造业的指标显示,该产业在8月虽有成长,但步伐为2009年10月以来最弱.
Markit美国8月制造业PMI终值为51.5,初值为51.9.
接下来对美国经济复苏的一大考验将是周五公布的8月就业数据.路透调查中受访分析师的预估中值显示,8月非农就业岗位料增加12万个.此前7月为增加16.3万个.
周一公布的欧元区Markit采购经理人指数(PMI)为连续第13个月萎缩,表明德国和法国正在经历下滑.
同时,亦有调查显示,中国制造业因新订单放缓而受到严重冲击.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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