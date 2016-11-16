敏华控股否认投资乐视 无计划进行任何对乐视投资安排

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月16日 - 中国敏华控股有限公司(1999.HK)周三发布公告澄清，集团并未且现时亦无计划进行任何对乐视的投资安排。
公告称，敏华控股有限公司董事会注意到近期有关本公司对乐视之投资安排的若干媒体报道。根据公开资料，乐视似乎为一间从事互联网、影视制作与发行、智能终端、应用市场、电子商务、互联网智能电动汽车等业务的公司。
“公司股东及投资者于买卖敏华公司股份时务请谨慎行事。”公告称。
近期陷入资金困难的中国民营企业乐视控股周二稍晚宣布，海澜集团、恒兴集团、宜华集团、敏华控股、鱼跃集团、绿叶集团等十几家国内企业将向乐视投资6亿美元，其中第一期3亿美元的投资协议今日签署，本月内将到帐。
乐视网(300104.SZ)今日高开逾3.6%，其后股价一路下挫，收跌0.36%。
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(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。