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中国财经 | 2016年 11月 16日 星期三 16:57 BJT

敏华控股否认投资乐视 无计划进行任何对乐视投资安排

路透北京11月16日 - 中国敏华控股有限公司(1999.HK)周三发布公告澄清，集团并未且现时亦无计划进行任何对乐视的投资安排。

公告称，敏华控股有限公司董事会注意到近期有关本公司对乐视之投资安排的若干媒体报道。根据公开资料，乐视似乎为一间从事互联网、影视制作与发行、智能终端、应用市场、电子商务、互联网智能电动汽车等业务的公司。

“公司股东及投资者于买卖敏华公司股份时务请谨慎行事。”公告称。

近期陷入资金困难的中国民营企业乐视控股周二稍晚宣布，海澜集团、恒兴集团、宜华集团、敏华控股、鱼跃集团、绿叶集团等十几家国内企业将向乐视投资6亿美元，其中第一期3亿美元的投资协议今日签署，本月内将到帐。

乐视网(300104.SZ)今日高开逾3.6%，其后股价一路下挫，收跌0.36%。

了解公告详情，点选 here（完）

(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

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